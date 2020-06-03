Защитник ЦСКА Хоменко подписал новый контракт Ранее армейцы продлили соглашение с Майком Джеймсом.

Российский защитник Александр Хоменко продолжит выступления за московский ЦСКА.

Сегодня, 3 июня баскетболист подписал новый контракт с армейцами, сообщает клубная пресс-служба. Отмечается, что соглашение игрока рассчитано на два года с возможностью продления на один сезон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CSKA Moscow (@cskabasket) 3 Июн 2020 в 1:09 PDT

Напомним, 21-летний Хоменко находится в столичном клубе с 2017 года.

В минувшем сезоне защитник отыграл один матч Единой лиге ВТБ. Он также выступает за ЦСКА-2. Его средние показатели в Суперлиге-1 – 14,5 очка, 3,4 подбора, 3,1 передачи, 1,6 перехвата за 26,6 минуты.