Капитан сборной России Фридзон покинул «Локомотив-Кубань» Баскетболист выступал за краснодарский клуб с 2018 года.

Атакующий защитник Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань» в связи с истечением контракта. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lokomotiv Kuban (from 🏠) (@lokobasket) 3 Июн 2020 в 3:00 PDT

«Мы выражаем Виталию Валерьевичу огромный респект, благодарим его за эти два года в нашей команде и желаем удачи в будущем!» – говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в минувшем сезоне 34-летний игрок провел 24 матча в рамках Еврокубка, набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи в среднем за игру.

В рамках Единой лиги ВТБ Фридзон отыграл 41 матч. В среднем за игру он набирал 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи.