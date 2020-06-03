Капитан сборной России Фридзон покинул «Локомотив-Кубань»

Атакующий защитник Виталий Фридзон покинул «Локомотив-Кубань» в связи с истечением контракта. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
«Мы выражаем Виталию Валерьевичу огромный респект, благодарим его за эти два года в нашей команде и желаем удачи в будущем!» – говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в минувшем сезоне 34-летний игрок провел 24 матча в рамках Еврокубка, набирал 7,2 очка, делал 2,6 подбора и отдавал 2,1 передачи в среднем за игру.
В рамках Единой лиги ВТБ Фридзон отыграл 41 матч. В среднем за игру он набирал 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи.
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