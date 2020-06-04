Источник: Драфт НБА состоится 15 октября Сезон был приостановлен в марте из-за пандемии.

Инсайдер телеканала ESPN Эдриан Воджнаровски на своей странице в твиттере сообщил дату драфта НБА.

«Источники говорят, что НБА проведет лотерею драфта 25 августа, а сам драфт состоится 15 октября», – написал Воджнаровски.

Регулярный чемпионат был приостановлен 11 марта. В данный момент руководство НБА и клубы обсуждают формат рестарта соревнований.