Профсоюз игроков НБА одобрил формат с 22 командами, но не согласился с датой начала сезона-2020/21 Баскетболисты обсуждают рестарт после карантина с руководством НБА.

Журналист The Athletic Шэмс Чарания в своем твиттере сообщил о том, что профсоюз игроков Национальной баскетбольной ассоциации одобрил предложенный НБА формат возобновления сезона-2019/20 с участием 22 команд.

В то же время Hoops Rumours информирует, что стороны не согласовали дату старта следующего чемпионата. НБА предлагала открыть тренировочные лагери 10 ноября и начать соревнования 1 декабря, однако профсоюз не согласен с таким вариантом, поскольку если финальная серия плей-офф завершится в начале октября, то у ее участников будет слишком мало времени для отдыха.

Дата начала следующего регулярного чемпионата будет пересмотрена. Источник отмечает, что для НБА важно завершить сезон-2020/21 до начала Олимпиады в Токио. Церемония открытия Олимпийских игр, перенесенных из-за пандемии, запланирована на 23 июля следующего года.