Дюрант отказался играть за «Бруклин» в нынешнем сезоне

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что не намерен возвращаться на паркет после возобновления сезона-2019/20.
«Мой сезон закончен, – сообщил 31-летний Дюрант в интервью The Undefeated. – Я не планирую играть. Еще прошлым летом, когда все произошло, мы решили, что я просто дождусь следующего сезона. У меня нет планов играть в этом сезоне».
Дюрант перешел в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз» летом прошлого года, однако до сих пор не сыграл ни одного матча за новую команду, получив травму ахиллова сухожилия.
Рестарт сезона НБА запланирован на 31 июля.
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