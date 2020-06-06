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06 июня 2020 09:47БаскетболШарафудинов Виктор

Дюрант отказался играть за «Бруклин» в нынешнем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион до сих пор не провел ни одной игры в составе «Нетс» из-за травмы ахиллова сухожилия.

Форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант заявил, что не намерен возвращаться на паркет после возобновления сезона-2019/20.

«Мой сезон закончен, – сообщил 31-летний Дюрант в интервью The Undefeated. – Я не планирую играть. Еще прошлым летом, когда все произошло, мы решили, что я просто дождусь следующего сезона. У меня нет планов играть в этом сезоне».

Дюрант перешел в «Бруклин Нетс» из «Голден Стэйт Уорриорз» летом прошлого года, однако до сих пор не сыграл ни одного матча за новую команду, получив травму ахиллова сухожилия.

Рестарт сезона НБА запланирован на 31 июля.

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