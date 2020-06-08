Макколлум готов пойти на понижение зарплаты ради нового контракта с УНИКСом Американец выступает за казанский клуб с 2018 года.

Разыгрывающий УНИКСа Эррик Макколлум, чей контракт истекает этим летом, готов пойти потерять в деньгах ради продления контракта. Об этом заявил президент казанцев Евгений Богачев.

«Мы постоянно на связи с агентом Макколлума. Он сказал, что Эррик готов пойти на снижение зарплаты. Это похвально, учитывая непростую финансовую ситуацию в европейском баскетболе.

Посмотрим, как все в итоге сложится. Вероятно, через 7-10 дней будет более понятно, каким бюджетом мы располагаем на сезон-2020/21. Тогда и можно будет более предметно говорить о новых контрактах», – цитируют Богачева «Известия».

В минувшем сезоне 32-летний американец стал лучшим в составе УНИКСа по набранным очкам (19,9 в среднем за игру) и передачам (3,6) в матчах Единой лиги ВТБ. В Еврокубке его средние показатели составили 17,1 очка и 3,9 передачи.