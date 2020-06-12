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12 июня 09:29
автор: Гичунцев Артур

СМИ: Швед договорился с «Химками» о продлении контракта

Текущее соглашение игрока истекает этим летом.

Российский защитник Алексей Швед продолжит выступления за подмосковные «Химки», сообщает «Коммерсантъ».

По информации источника, российский клуб сделал игроку щедрое предложение и тот согласился продлить контракт. Отмечается, что в договор внесли пункт, согласно которому, он может покинуть команду ради возвращения в НБА.

Добавим, что до перехода в «Химки» Швед играл за московские ЦСКА и «Динамо». В НБА он защищал цвета «Миннесоты», «Филадельфии», а также «Хьюстона» и «Нью-Йорка». На его счету 182 матча и 7,4 очка в среднем за игру.

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СМИ: Швед договорился с «Химками» о продлении контракта
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