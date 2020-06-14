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14 июня 13:41
автор: Шарафудинов Виктор

Валдис Валтерс: Как тренер Александр Гомельский был слаб

Бывший капитан сборной СССР раскритиковал тренера, который привел команду к победе на Олимпиаде в Сеуле.

Советский и латвийский баскетболист Валдис Валтерс заявил, что заслуженный тренер СССР Александр Гомельский недостаточно хорошо разбирался в баскетболе, но при этом был хорошим менеджером и сильным психологом.

«Я не нравился Гомельскому своей колючестью, – заявил Валтерс в интервью «Прессболу». – Всегда имел собственное мнение, да и ответить мог резко. Он этого не терпел. Вот литовцы в раздевалке «поливали» Гомельского с ног до головы, а на паркете приятно улыбались ему в лицо. И никаких оснований их не любить у Александра Яковлевича не было.

Я недавно на своем ютуб-канале делал интервью с Сашей Волковым. Он считает, что если бы в сборной СССР был такой тренер, как Майк Фрателло, то она вообще никому бы не проигрывала. Так вот после этого в России начали раздаваться голоса, что великого тренера трогать нельзя. Но я и сейчас могу сказать, что как тренер Александр Гомельский был слаб.

Он был хорошим менеджером и великолепным психологом. Имел большой авторитет. Но в баскетболе не разбирался. Да, игру чувствовал, этого не отнять, но какие-то новшества и тонкости — не его конек. У него всегда было 10-12 человек, на которых он делал ставку. Остальных харчил, не давал развиваться. Так просто попасть в сборную было невозможно. Но если уже попал, то намертво».

Гомельский трижды тренировал сборную СССР: с 1961-го по 1970-й, с 1977-го по 1983-й и в 1987 и в 1988 годах. Под его руководством советская команда завоевала золотые медали на Олимпиаде в Сеуле в 1988 году, а также дважды стала чемпионом мира и семь раз выиграла чемпионат Европы.

Валтерс стал чемпионом мира в 1982 году, а также выиграл чемпионат Европы в 1981-м и 1985-м.

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