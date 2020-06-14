Бюджет УНИКСа могут сократить на 15%

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев сообщил, что в следующем сезоне бюджет клуба может быть сокращен на 15%.

«Мы будем играть в Еврокубке, но целей пока что не ставим никаких, – рассказал Богачев в интервью ТАСС. – На данный момент много вопросов, в частности по спонсорам. Время непростое, да еще и коронавирус не угасает, но мы ведем работу. В новом сезоне всем будет тяжело, и мы не исключение, бюджет клуба может быть сокращен на 10-15%, но ясность наступит в июле».

В прошлом году бюджет УНИКСа составлял около 1 миллиарда рублей. Казанская команда в сезоне-2019/20 пробилась в четвертьфинал Еврокубка, однако розыгрыш был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, как и чемпионат Единой лиги ВТБ.