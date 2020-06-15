ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 июня 09:43

Гомельский – о трансферах ЦСКА: Если придет еще один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке?

Ранее игроком армейцев стал сербский центровой Никола Милутинов.

Бывший баскетболист, а также тренер Владимир Гомельский высказался о текущем составе московского ЦСКА, отметив, что руководству следует отказаться от приглашения еще одного звездного игрока.

«У ЦСКА уже есть три звезды: Джеймс, Клайберн и Милутинов. Плюс еще пять игроков высокого европейского уровня. Если придет еще один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке? Давайте вспомним времена, когда одновременно на паркет выходили такие мастера, как Шишкаускас, Смодиш, Лэнгдон и Холден. Только за счет того, что первые трое не были эгоистами, у ЦСКА было замечательное движение мяча.

Сейчас в команде уже есть два эгоиста: Клайберн и Джеймс. Возьми еще одного – и игра распадется. Подчеркну, это мое мнение, а не мысли Димитриса Итудиса. Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать еще одного высокооплачиваемого игрока. Но нужно ли это? Я сомневаюсь», – цитируют Гомельского «Известия».

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Реал» переехал на резервный стадионВ Москве из ТЦ «Афимолл Сити» эвакуировали из-за пожара 400 человекСобраны первые 200 электрокроссоверов BMW iX3Декольте наоборот: 30 звезд, которые показали грудь снизуФото: Как выглядит самая сексуальная спортсменка мира?МОК аннулировал результаты хоккейной сборной РФ на Олимпиаде
Гомельский – о трансферах ЦСКА: Если придет еще один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке?
Ранее игроком армейцев стал сербский центровой Никола Милутинов.
15.06.2020 09:43
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
Бюджет УНИКСа могут сократить на 15%
Турниры Единой лиги ВТБ и Еврокубка были завершены досрочно из-за пандемии.
14.06.2020 15:09
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Валдис Валтерс: Как тренер Александр Гомельский был слаб
Бывший капитан сборной СССР раскритиковал тренера, который привел команду к победе на Олимпиаде в Сеуле.
14.06.2020 13:41
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Команды НБА начнут сдавать тесты на коронавирус 23 июня
Рестарт сезона намечен на 30 июля.
14.06.2020 08:38
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
ЦСКА и еще девять клубов опубликовали письмо в поддержку Евролиги
Ранее президент «Панатинаикоса» пожелал турниру «развалиться на части».
13.06.2020 14:47
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Ирвинг выступил против рестарта сезона в НБА
Разыгрывающий защитник «Бруклина» не смог бы сыграть в оставшихся матчах сезона из-за травмы плеча.
13.06.2020 10:32
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
«Милан» и «Барселона» приглашают Шведа
Лидер «Химок» пока еще не продлил контракт с подмосковным клубом.
12.06.2020 16:51
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
СМИ: Швед договорился с «Химками» о продлении контракта
Текущее соглашение игрока истекает этим летом.
12.06.2020 09:29
Баскетбол
автор: Гичунцев Артур
Брайанта посмертно наградили премией «Эмми»
Американская телевизионная академия оценила вклад бывшего баскетболиста в развитие Лос-Анджелеса.
11.06.2020 20:58
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
Еврокубок выделил три места для клубов из Единой лиги ВТБ
В прошлом сезоне в турнире выступали УНИКС и «Локомотив-Кубань».
11.06.2020 17:52
Баскетбол
автор: Шарафудинов Виктор
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика