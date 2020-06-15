Гомельский – о трансферах ЦСКА: Если придет еще один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке?

Бывший баскетболист, а также тренер Владимир Гомельский высказался о текущем составе московского ЦСКА, отметив, что руководству следует отказаться от приглашения еще одного звездного игрока.

«У ЦСКА уже есть три звезды: Джеймс, Клайберн и Милутинов. Плюс еще пять игроков высокого европейского уровня. Если придет еще один звездный спортсмен, как делить мяч в атаке? Давайте вспомним времена, когда одновременно на паркет выходили такие мастера, как Шишкаускас, Смодиш, Лэнгдон и Холден. Только за счет того, что первые трое не были эгоистами, у ЦСКА было замечательное движение мяча.

Сейчас в команде уже есть два эгоиста: Клайберн и Джеймс. Возьми еще одного – и игра распадется. Подчеркну, это мое мнение, а не мысли Димитриса Итудиса. Если Итудис и Андрей Ватутин получат тот же зарплатный фонд, как и в прошлом сезоне, то они могут подписать еще одного высокооплачиваемого игрока. Но нужно ли это? Я сомневаюсь», – цитируют Гомельского «Известия».