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15 июня 12:48
автор: Гичунцев Артур

Агент Мозгова рассказал, когда баскетболист может вернуться в строй

Он перенес операцию из-за травмы колена.

Станислав Рыжов, агент центрового «Химок» Тимофея Мозгова, назвал ориентировочные скроки восстановления своего клиента.

«Тимофей перенес операцию на правом колене. Пытались избежать всеми силами, но приняли решение, что необходимо полностью разобраться с этим раз и навсегда.

Сроки восстановления бывают разные, поэтому детали медицинского характера не хотелось бы распространять. Ориентировочно после таких процедур – от четырех до шести месяцев. Это я имею в виду полное возвращение на площадку», – приводит слова Рыжова агентство «Р-Спорт».

Добавим, что Мозгов вернулся в «Химки» летом 2019 года и подписал однолетний контракт. Он не провел ни одного матча.

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