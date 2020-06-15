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15 июня 13:10
автор: Гичунцев Артур

Куртинайтис – о положении Мозгова: Это сложная ситуация

Ранее баскетболист перенес операцию из-за травмы колена.

Главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис высказался о текущем положении российского центрового Тимофея Мозгова.

Напомним, игрок вернулся в команду летом 2019 года и подписал однолетний контракт. Он не провел ни одного матча из-за повреждения.

«Конечно, жалею, что он снова выбыл. В прошлом сезоне мы его готовили, он сам почти был готов. Однако, к сожалению, не сыграл ни одной игры, так как сезон был приостановлен из‑за вируса. Не знаю, на сколько он выбыл. Конечно, жалко, тем более что я знаю его настрой.

Я не врач, мне сложно рассуждать, тем более что я с ним не разговаривал. Это сложная ситуация, потому что предстоит снова набирать форму», – приводит слова Куртинайтиса «Р-Спорт».

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