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23 июня 13:19
автор: Виктор Шарафудинов

Формат следующего сезона Единой лиги ВТБ определят 14 июля

Минувший чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Совет Единой лиги ВТБ состоится 14 июля в онлайн-формате.

В совещании по поводу проведения следующего сезона примут участие представители всех 13 клубов-участников, а также федерации стран, чьи команды представлены в турнире. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу лиги.

По итогам онлайн-заседания будут утверждены состав участников, формат и регламент сезона-2020/21.

Ранее все 13 клубов Единой лиги ВТБ предоставили гарантии своего участия в следующем чемпионате.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Чемпионский титул остался не разыгранным.

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Формат следующего сезона Единой лиги ВТБ определят 14 июля
Минувший чемпионат был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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