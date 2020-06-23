Формат следующего сезона Единой лиги ВТБ определят 14 июля

Совет Единой лиги ВТБ состоится 14 июля в онлайн-формате.

В совещании по поводу проведения следующего сезона примут участие представители всех 13 клубов-участников, а также федерации стран, чьи команды представлены в турнире. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу лиги.

По итогам онлайн-заседания будут утверждены состав участников, формат и регламент сезона-2020/21.

Ранее все 13 клубов Единой лиги ВТБ предоставили гарантии своего участия в следующем чемпионате.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Чемпионский титул остался не разыгранным.