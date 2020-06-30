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30 июня 14:29
автор: Артур Гичунцев

Агент: Швед был близок к отъезду в Китай

Ранее подмосковный клуб сообщил, что 31-летний защитник продлил контракт на три года.

Обрад Фимич, агент Алексея Шведа, сообщил, что его клиент мог покинуть «Химки» этим летом.

«Мы рассматривали возможность, что Алексей мог бы доиграть сезон-2019/20 в НБА, но после решения лиги отказать клубам в подписании свободных агентов из Евролиги, такой вариант отпал. Тем не менее два клуба, название которых я не могу сказать, были готовы дождаться появления игрока на рынке свободных агентов после 30 сентября. Мы подумали, что так долго быть в неопределенности неправильно, и переключились на другие варианты.

Алексей был близок к отъезду в Китай. С одной стороны, ему было сделано очень выгодное финансовое предложение. С другой, после завершения сезона в Китайской баскетбольной ассоциации в феврале 2021 года он мог спокойно подписать контракт с клубом НБА. Мы долго думали над этим вариантом, но все-таки решили остаться в России. Здесь Швед чувствует себя максимально комфортно, его высоко ценят в команде, на него ходят болельщики. Он сделает все возможное, чтобы помочь «Химкам» завоевать трофеи в ближайшие годы. Все стороны должны быть довольны новым контрактом. Лучший игрок Европы остался в «Химках», – цитирует агента газета «Известия».

источник: «Известия»
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