«Барселона» рассталась со своим капитаном Томичем

Официальный сайт «Барселоны» объявил о расставании с 33-летним центровым Анте Томичем, который в двух предыдущих сезонах был капитаном команды.
Хорват выступал за сине-гранатовых с 2012 года после перехода из мадридского «Реала». Томич установил рекорд клуба по количеству проведенных матчей среди иностранных баскетболистов (579). В 2014 году он помог каталонцам выиграть чемпионат Испании, а также стал трехкратным обладателем Кубка короля в составе «Барсы».
В прошлом сезоне Евролиги, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Анте сыграл 28 матчей, в среднем набирая 5,7 очка, а также делая четыре подбора и одну результативную передачу.
🏀 @AnteTomic404 no continuará en el @FCBbasket después de 8 temporadas— Barça Basket (@FCBbasket) July 2, 2020
🙌 Muchas gracias por todo, capitán! https://t.co/6eNnVvcbB7
🔵🔴 #ForçaBarça! pic.twitter.com/5MXubskk7y