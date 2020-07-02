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02 июля 23:33
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» рассталась со своим капитаном Томичем

Хорват отыграл в столице Каталонии восемь сезонов.

Официальный сайт «Барселоны» объявил о расставании с 33-летним центровым Анте Томичем, который в двух предыдущих сезонах был капитаном команды.

Хорват выступал за сине-гранатовых с 2012 года после перехода из мадридского «Реала». Томич установил рекорд клуба по количеству проведенных матчей среди иностранных баскетболистов (579). В 2014 году он помог каталонцам выиграть чемпионат Испании, а также стал трехкратным обладателем Кубка короля в составе «Барсы».

В прошлом сезоне Евролиги, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Анте сыграл 28 матчей, в среднем набирая 5,7 очка, а также делая четыре подбора и одну результативную передачу.

источник: ФК «Барселона»
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