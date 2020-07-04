Защитник «Индианы» Оладипо отказался принимать участие в рестарте сезона НБА

Портал The Athletic сообщает, что атакующий защитник клуба «Индиана Пэйсерс» Виктор Оладипо объявил об отказе играть за свою команду в оставшихся матчах сезона-2019/20.

«Мне хочется играть и стать частью рестарта вместе с моими товарищами по команде, – заявил 28-летний Оладипо. – Я долго восстанавливался, практически приблизился к своим максимальным кондициям, но есть повышенный риск получить травму. Решение было тяжелым, но мне нужно поступить умно. Стоит продолжить реабилитацию, чтобы полностью подготовиться к следующему сезону».

В январе 2019-го Оладипо получил тяжелую травму колена и смог вернуться на паркет лишь спустя один год и шесть дней. До того, как в начале марта регулярный чемпионат НБА прерван из-за пандемии коронавируса, Виктор успел сыграть за «Индиану» лишь 13 матчей.

Рестарт сезона в НБА намечен на 30 июля. В течение 16 дней 22 команды определят участников плей-офф. Матчи будут проводить без зрителей на трех площадках в развлекательном центре Disney World в Орландо (штат Флорида).