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04 июля 11:34
автор: Виктор Шарафудинов

Моня и Вяльцев подписали новые контракты с «Химками»

Минувший сезон в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии.

Баскетбольный клуб «Химки» на своем официальном сайте объявил о том, что заключил однолетние контракты с капитаном команды Сергеем Моней и вице-капитаном Егором Вяльцевым.

Для 37-летнего Мони будущий сезон станет 11-м в подмосковной команде, а для 34-летнего Вяльцева – десятым.

Моня играет за «Химки» с 2010 года. Ему принадлежат несколько клубных рекордов: по проведенным матчам за клуб (549), самое большое количество подборов (2116), самое большое количество блок-шотов (459), а также рекорд по заброшенным трехочковым (796).

Вяльцев, который играет за «Химки» с 2011 года, является рекордсменом клуба по количеству набранных очков и заброшенных трехочковых в одном матче. В 2016 году в домашней игре против «Астаны» Егор набрал 40 очков, отметившись 12 точными трехочковыми бросками.

источник: БК «Химки»
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