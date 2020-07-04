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04 июля 11:40
автор: Виктор Шарафудинов

Римас Куртинайтис: Моня и Вяльцев – это сердце нашей команды

Главный тренер «Химок» прокомментировал продление контрактов с ветеранами.

Капитан и вице-капитан БК «Химки» Сергей Моня и Егор Вяльцев заключили новые соглашения с подмосковным клубом еще на один сезон. Это событие прокомментировал главный тренер команды Римас Куртинайтис.

«Сергей и Егор – это сердце команды, наши сторожилы, – заявил Куртинайтис в интервью пресс-службе клуба. – И у нас не было никаких вопросов про продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину, как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили. Когда нужны в игре бойцовские качества, у меня всегда есть два игрока, которые выложатся на сто процентов, дадут необходимую команде «искру», они из тех, кто готов умереть на площадке за клуб».

Следующий сезон станет для 37-летнего Мони 11-м в составе «Химок», а для 34-летнего Вяльцева – десятым.

источник: БК «Химки»
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Римас Куртинайтис: Моня и Вяльцев – это сердце нашей команды
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