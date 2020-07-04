Римас Куртинайтис: Моня и Вяльцев – это сердце нашей команды

Капитан и вице-капитан БК «Химки» Сергей Моня и Егор Вяльцев заключили новые соглашения с подмосковным клубом еще на один сезон. Это событие прокомментировал главный тренер команды Римас Куртинайтис.

«Сергей и Егор – это сердце команды, наши сторожилы, – заявил Куртинайтис в интервью пресс-службе клуба. – И у нас не было никаких вопросов про продлению контрактов. Они мои помощники, держат дисциплину, как в раздевалке, так и в игре. Конечно, сейчас они получают не так много игрового времени, как раньше. Но я в них уверен, они никогда меня не подводили. Когда нужны в игре бойцовские качества, у меня всегда есть два игрока, которые выложатся на сто процентов, дадут необходимую команде «искру», они из тех, кто готов умереть на площадке за клуб».

Следующий сезон станет для 37-летнего Мони 11-м в составе «Химок», а для 34-летнего Вяльцева – десятым.