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09 июля 20:49

Анзор Кавазашвили – о словах президента Грузии: Это какая-то дискриминация

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили высказал недовольство по поводу высказывания президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Зурабишвили раскритиковала переход грузинского форварда Торнике Шенгелия в баскетбольный клуб ЦСКА.

«Я считаю дикой ситуацию, когда в наше время свобода слова, свобода законных действий вызывает общественный резонанс. Более того, как может образованная женщина, француженка грузинского происхождения Саломе Зурабишвили осуждать действий спортсмена, который «посмел» перейти в другую страну и найти лучше оплачиваемую работу. Это какая-то дискриминация? Большое количество грузин выступают за другие страны. Давайте и на них набросимся. Честно, я возмущен этими высказываниями.

Когда я ушел из тбилисского «Динамо», обиженные журналисты и члены правительства Грузии тоже обвиняли меня в предательстве. Но когда я стал лучшим вратарем, попал в сборную СССР, стал выступать в Европе, вектор разговоров сменился: все начали говорить, какое мастерство я приобрел в новой команде, и даже просили вернуться обратно. Думаю, с Торнике Кверквелия будет также. Если он начнет показывать результат, грузины заговорят по-другому», – заявил Кавазашвили NEWS.ru.

источник: News.ru
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Анзор Кавазашвили – о словах президента Грузии: Это какая-то дискриминация
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