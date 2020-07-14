В Единой лиге ВТБ переизбрали руководителей и назначили дату начала нового сезона

Сегодня в режиме онлайн в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялся Совет Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.
Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор турнира Илона Корстин были переизбраны на новый срок (на четыре года).
Также был утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21.
В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов:
«Автодор» (Саратов, Россия),
«Астана» (Нур-Султан, Казахстан),
«Енисей» (Красноярск, Россия),
«Зелена-Гура» (Польша),
«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия),
«Калев» (Таллинн, Эстония),
«Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия),
«Нижний Новгород» (Россия),
«ПАРМА» (Пермь, Россия),
УНИКС (Казань, Россия),
«Химки» (Россия),
«Цмоки-Минск» (Белоруссия),
ЦСКА (Москва, Россия).
По итогам регулярного сезона, который стартует 20 сентября, будут определены 8 лучших команд, которые сыграют в плей-офф. Чемпион будет определен в сериях до 3 побед по схеме 2-2-1.
Напомним, что сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а чемпион объявлен не был.