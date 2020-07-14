В Единой лиге ВТБ переизбрали руководителей и назначили дату начала нового сезона

Сегодня в режиме онлайн в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялся Совет Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор турнира Илона Корстин были переизбраны на новый срок (на четыре года).

Также был утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов:

«Автодор» (Саратов, Россия),