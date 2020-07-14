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14 июля 14:44
автор: Виктор Шарафудинов

В Единой лиге ВТБ переизбрали руководителей и назначили дату начала нового сезона

Регулярный чемпионат с участием 13 клубов начнется 20 сентября.

Сегодня в режиме онлайн в пресс-центре информационного агентства ТАСС состоялся Совет Единой Лиги ВТБ. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко и генеральный директор турнира Илона Корстин были переизбраны на новый срок (на четыре года).

Также был утверждены состав участников, формат и регламент чемпионата-2020/21.

В новом сезоне Единой Лиги ВТБ сыграют 13 клубов:

«Автодор» (Саратов, Россия),

«Астана» (Нур-Султан, Казахстан),

«Енисей» (Красноярск, Россия),

«Зелена-Гура» (Польша),

«Зенит» (Санкт-Петербург, Россия),

«Калев» (Таллинн, Эстония),

«Локомотив-Кубань» (Краснодар, Россия),

«Нижний Новгород» (Россия),

«ПАРМА» (Пермь, Россия),

УНИКС (Казань, Россия),

«Химки» (Россия),

«Цмоки-Минск» (Белоруссия),

ЦСКА (Москва, Россия).

По итогам регулярного сезона, который стартует 20 сентября, будут определены 8 лучших команд, которые сыграют в плей-офф. Чемпион будет определен в сериях до 3 побед по схеме 2-2-1.

Напомним, что сезон-2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а чемпион объявлен не был.

источник: Единая лига ВТБ
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В Единой лиге ВТБ переизбрали руководителей и назначили дату начала нового сезона
Регулярный чемпионат с участием 13 клубов начнется 20 сентября.
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