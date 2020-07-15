Защитник Барон стал игроком «Зенита»

Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

В сезоне 2019/20 29-летний американец выступал в составе «Црвены Звезды». В 26 матчах Евролиги игрок в среднем за встречу набирал по 11,6 очков, делал 2,7 подбора и 2,2 передачи.