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15 июля 12:34
автор: Юрий Нечаев

Защитник Барон стал игроком «Зенита»

Контракт подписан на два года.

«Зенит» объявил о подписании контракта с американским защитником Билли Бароном.

Соглашение рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

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Билли Барон - новый игрок БК «Зенит»! ⚡️⠀ ⠀ Соглашение с американским защитником рассчитано на два года. ⠀ ⠀ Билли Барон (188 см, 88 кг) родился 11 декабря 1990 года в американском городе Алтуна (штат Пенсивальния). ⠀ ⠀ Студенческая карьера прошла в университетах Вирджинии, Роуд Айленд и Канисиус. За это время он дважды вошел в символическую сборную MAAC, а в 2014 году стал Игроком года в конференции.⠀ ⠀ После университета Билли получил приглашение от «Чикаго Буллз» для участия в Летней лиге. Лето 2015 года также запомнилось участием в Летней лиге НБА в составе «Детройт Пистонс».⠀ ⠀ Следующие два сезона прошли в испанской «Мурсии» и в турецком «Эскишехире». В 2018 году Билли перебрался в «Црвену звезду», где и стал ключевым игроком клуба, набирая 12,9 очка в среднем за игру в Еврокубке. ⠀ ⠀ Предыдущий сезон стал первым в карьере Барона в Евролиге. Его 40% точности трехочковых и 11,2 очков в среднем за игру укрепили за ним статус одного из самых ярких игроков турнира.⠀ ⠀ Генеральный директор Александр Церковный:⠀ ⠀ - Мы еще перед предыдущим сезоном были заинтересованы в подписании Бэрона, но тогда у игрока приоритетом было выступление в Евролиге, а о получении «Зенитом» wild card было неизвестно. Как показал сезон, именно такого игрока, который может стабильно проявлять снайперские качества и в нужный момент брать игру на себя, нам не хватило в ряде игр. Наш декабрьский матч в Казани против «Црвены Звезды» только подтвердил это.⠀ ⠀ Главный тренер Хави Паскуаль:⠀ ⠀ - Включение Билли Барона в наш состав - очень хорошая новость. В 29 лет он получил опыт выступления в Евролиге, но имеет большой потенциал для развития своей игры. Интенсивность игры, эмоции, способность набирать очки разными способами помогут нам в игре против любой защиты. В дополнение к этому мы можем рассчитывать на универсальность игры Билли.⠀ ⠀ Защитник БК «Зенит» Билли Барон:⠀ ⠀ - Я рад возможности выступить в Евролиге с БК «Зенит» и работать с тренером Паскуалем. На данный момент ростер нашей команды выглядит очень хорошо, и я думаю, что у нас должен быть шанс добиться успеха как в Евролиге, так и в Единой Лиге.⠀ ⠀ #ZenitBasket #ЗенитНеОстановить

Публикация от БК «Зенит» (@zenitbasket)

В сезоне 2019/20 29-летний американец выступал в составе «Црвены Звезды». В 26 матчах Евролиги игрок в среднем за встречу набирал по 11,6 очков, делал 2,7 подбора и 2,2 передачи.

источник: БК «Зенит»
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