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18 июля 15:28

Фридзон подписал однолетний контракт с «Зенитом»

Российский защитник Виталий Фридзон подписал соглашение с клубом из Санкт-Петербурга.

- Он прекрасный снайпер, который имеет колоссальный опыт выступлений в различных турнирах. Я неоднократно видел Виталия в составе соперников, а теперь я рад приветствовать его в нашей команде. Его хладнокровие и понимание баскетбола будут очень полезны в решающие моменты игр, - прокомментировал подписание контракта главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль.

Добавим, что предыдущие два сезона Фридзон провел в «Локомотиве-Кубань». 34-летний атакующий защитник провел в составе «Локо» 24 матча в Еврокубке, где он набирал 7,2 очка, 2,6 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. В Лиге ВТБ на счету Фридзона 41 матч в составе «Локо» со средними показателями 8,2 очка, 1,6 подбора и 1,5 передачи.

источник: БК «Зенит»
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