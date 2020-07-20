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20 июля 09:33
автор: Кирилл Трофименко

Брайант посмертно награжден премией «Эмми»

Разбившийся на своем вертолете с семьей прославленный форвард «Лейкерс» Кобе Брайант удостоен престижной премии.

Выступавший всю свою карьеру за «озерников» из Лос-Анджелеса, принесший команде много титулов, и недавно разбившийся вместе почти со всей семьей во время крушения личного вертолета Кобе Брайант посмертно получил престижную телевизионную премию «Эмми».

Как передает Bleacher Report, игрока наградили «за благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение».

«Эмми» - это американский телевизионный аналог кинематографического «Оскара».Награду от лица семьи Брайантов получил композитор, друг баскетболиста Джон Уильямс.

Защитник «Лейкерс» погиб 26 января 2020 года при крушении вертолета в Калифорнии. Кроме него погибли более 10 человек.

источник: Bleacher Report
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Брайант посмертно награжден премией «Эмми»
Разбившийся на своем вертолете с семьей прославленный форвард «Лейкерс» Кобе Брайант удостоен престижной премии.
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