Брайант посмертно награжден премией «Эмми»

Выступавший всю свою карьеру за «озерников» из Лос-Анджелеса, принесший команде много титулов, и недавно разбившийся вместе почти со всей семьей во время крушения личного вертолета Кобе Брайант посмертно получил престижную телевизионную премию «Эмми».

Как передает Bleacher Report, игрока наградили «за благотворительность, вклад в развитие местного сообщества и вдохновение».

«Эмми» - это американский телевизионный аналог кинематографического «Оскара».Награду от лица семьи Брайантов получил композитор, друг баскетболиста Джон Уильямс.

Защитник «Лейкерс» погиб 26 января 2020 года при крушении вертолета в Калифорнии. Кроме него погибли более 10 человек.