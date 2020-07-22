Кулагин покинул «Локомотив-Кубань»

Контракт Кулагина с краснодарской командой был подписан по схеме 2+2. По истечении двух лет стороны решили расторгнуть соглашение. Инициатором стало руководство «Локомотива».

Как отмечают «Известия», такое решение принято из-за высокой зарплаты баскетболиста. Ее сумма не называется, но официально все уже решено, и об уходе игрока будет объявлено в ближайшее время.

Представитель спортсмена Валерий Холин сообщил, что Кулагин на данный момент не ведет переговоров с другими клубами. Он находится в Кабардино-Балкарии и тренируется индивидуально.

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2019/20 Кулагин провел 14 матчей, набрал в среднем за игру 9,4 очка и сделал 4,6 передачи.