Бюджет «Химок» в следующем сезоне сократят на 20 процентов

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов заявил, что в следующем сезоне бюджет клуба будет сокращен на 20%.

«Мы недополучили доходы от оставшихся чемпионатов, проведения игр, продажи билетов, спонсорские поступления уменьшились, потому что было принято решение для игроков о сокращении зарплат, – рассказал Астахов в интервью News.ru – Мы, как клуб, выполнили все решения, которые приняла Евролига, потому что обязаны это сделать. Что касается бюджета, да, он будет сокращен ориентировочно на 20% на предстоящий сезон.

Это объективная реальность, с которой мы столкнулись. В ситуации с коронавирусом пострадали абсолютно все: спонсоры, которые поддерживают клуб, потому что у бизнеса начались проблемы – в этом смысле клубы недополучили определенное финансирование. Но игроки поняли и вошли в наше положение, за что в очередной раз хочется им сказать огромное спасибо, профсоюз баскетболистов оперативно на это отреагировал и пошел навстречу командам. Все понимали, что невозможно без потерь выйти из этой ситуации. Сейчас мы надеемся, что все вернется на нормальные рельсы, мы снова начнем чемпионат, увидим, что это произойдет уже со зрителями, но пока, конечно, точно сказать ничего не можем.

Этим летом мы исходили из того, что нужно максимально сохранить тот состав, который был, потому что он был успешен в прошлом сезоне, и сделать несколько точечных приобретений для усиления. Главная цель, конечно, – это сохранение Алексея Шведа, нам удалось переподписать Девина Букера – он наш основной центровой. Плюс мы хотели, чтобы наша основа и ветераны остались ещё на один сезон – это Егор Вяльцев и Сергей Моня. Ну, и дальше мы начали делать точечную селекцию: пригласили Евгения Воронова из «Зенита», Джордана Мики подписали, еще есть несколько игроков на примете».

На момент приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса «Химки» занимали первое место в Единой лиге ВТБ, но руководителе турнира приняли решение оставить чемпионский титул не разыгранным. Сезон был завершен досрочно.