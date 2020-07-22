ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
22 июля 21:28
автор: Виктор Шарафудинов

Бюджет «Химок» в следующем сезоне сократят на 20 процентов

Подмосковный клуб все равно ставит цель выиграть Единую лигу ВТБ.

Генеральный директор БК «Химки» Павел Астахов заявил, что в следующем сезоне бюджет клуба будет сокращен на 20%.

«Мы недополучили доходы от оставшихся чемпионатов, проведения игр, продажи билетов, спонсорские поступления уменьшились, потому что было принято решение для игроков о сокращении зарплат, – рассказал Астахов в интервью News.ru – Мы, как клуб, выполнили все решения, которые приняла Евролига, потому что обязаны это сделать. Что касается бюджета, да, он будет сокращен ориентировочно на 20% на предстоящий сезон.

Это объективная реальность, с которой мы столкнулись. В ситуации с коронавирусом пострадали абсолютно все: спонсоры, которые поддерживают клуб, потому что у бизнеса начались проблемы – в этом смысле клубы недополучили определенное финансирование. Но игроки поняли и вошли в наше положение, за что в очередной раз хочется им сказать огромное спасибо, профсоюз баскетболистов оперативно на это отреагировал и пошел навстречу командам. Все понимали, что невозможно без потерь выйти из этой ситуации. Сейчас мы надеемся, что все вернется на нормальные рельсы, мы снова начнем чемпионат, увидим, что это произойдет уже со зрителями, но пока, конечно, точно сказать ничего не можем.

Этим летом мы исходили из того, что нужно максимально сохранить тот состав, который был, потому что он был успешен в прошлом сезоне, и сделать несколько точечных приобретений для усиления. Главная цель, конечно, – это сохранение Алексея Шведа, нам удалось переподписать Девина Букера – он наш основной центровой. Плюс мы хотели, чтобы наша основа и ветераны остались ещё на один сезон – это Егор Вяльцев и Сергей Моня. Ну, и дальше мы начали делать точечную селекцию: пригласили Евгения Воронова из «Зенита», Джордана Мики подписали, еще есть несколько игроков на примете».

На момент приостановки соревнований из-за пандемии коронавируса «Химки» занимали первое место в Единой лиге ВТБ, но руководителе турнира приняли решение оставить чемпионский титул не разыгранным. Сезон был завершен досрочно.

источник: News.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» опубликовал открытое письмо к Кашшаи с вопросами по судействуЧто мешает динамике разгона автомобиля в летний периодСемак о матче со «Спартаком»: ждём интересной игрыКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераКокорин отреагировал на информацию о "Спартаке"В РЖД обсуждают увольнение Кикнадзе и Николича из "Локомотива"
Бюджет «Химок» в следующем сезоне сократят на 20 процентов
Подмосковный клуб все равно ставит цель выиграть Единую лигу ВТБ.
22.07.2020 21:28
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Миннесота» выставлена на продажу, ее может купить Гарнетт
Кевин Гарнетт, долгое время выступавший за этот клуб НБА, вместе с группой инвесторов не против приобрести команду.
22.07.2020 08:35
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Кулагин покинул «Локомотив-Кубань»
Защитник Дмитрий Кулагин уходит из «Локомотива-Кубани». Клуб принял решение не продлевать соглашение с игроком.
22.07.2020 06:15
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Американский форвард Мики вернулся из «Реала» в «Химки»
Экс-игрок «Бостона» и «Майами» ранее выступал за подмосковную команду в сезоне-2018/19.
21.07.2020 19:33
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Выборы президента РФБ пройдут 20 августа
Решения будут приниматься путем проведения заочного голосования.
21.07.2020 15:24
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Брайант посмертно награжден премией «Эмми»
Разбившийся на своем вертолете с семьей прославленный форвард «Лейкерс» Кобе Брайант удостоен престижной премии.
20.07.2020 09:33
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Карточка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму
На аукционе фото с изображением знаменитого игрока, ныне выступающего за «Лейкерс», продали почти за два миллиона долларов.
20.07.2020 09:13
Баскетбол
Андрей Ватутин: ЦСКА завершил комплектование состава на следующий сезон
Сегодня красно-синие объявили о расставании с Ховардом Сент-Росом.
19.07.2020 11:52
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Ватутин - о расставании с Сент-Росом: Это вынужденное бизнес-решение
Баскетболист присоединился к столичному клубу по ходу прошлого сезона.
19.07.2020 09:48
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Официально: Сент-Рос покидает ЦСКА
Баскетболист присоединился к столичному клубу по ходу прошлого сезона.
19.07.2020 09:32
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика