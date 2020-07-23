ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
23 июля 23:30

Женская сборная России начала тренировки в Новогорске

Игроки женской сборной России приступили к тренировкам в Новогорске.

Как сообщает пресс-служба РФБ, в Новогорске состоялась первая тренировка женской национальной сборной России. Занятие прошло в облегченном режиме, а принять в нем участие смогли только десять баскетболисток.

Также отмечается, что команда заехала на карантин во вторник вечером, а вчера утром прошла обязательное тестирование на COVID-19. Сегодня после получения отрицательных результатов части игроков и тренеров было разрешено перемещение по территории УТЦ «Новогорск» и участие в тренировках.

«Здорово, что нам удалось организовать этот сбор в Новогорске. И мы очень благодарны Министерству спорта Российской Федерации за такую возможность. Пандемия на несколько месяцев лишила нас баскетбола, но сейчас, наконец, у национальной женской сборной появилась возможность вернуться на площадку и продуктивно поработать, заложить фундамент на следующий сезон», - прокомментировал возвращение к тренировкам президент РФБ Андрей Кириленко.

источник: РФБ
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Рой Джонс готов вернуться на ринг ради боя с Тайсоном«Рубин» и «Динамо» хотят заполучить КокоринаУайт подтвердил назначение даты боя Нурмагомедов - ГэтжиКокорин прокомментировал возможный переход в "Спартак"Внезапно умер: российский хоккеист упал прямо на улицеКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размера
Женская сборная России начала тренировки в Новогорске
Игроки женской сборной России приступили к тренировкам в Новогорске.
23.07.2020 23:30
Баскетбол
«Цмоки-Минск» купил Бенджамина Дуду
Белорусский клуб объявил о подписании контракта с форвардом. Ему 29 лет, его рост составляет 200 см.
23.07.2020 19:00
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Смит назвал лучшего танцора «Лейкерс», у Леброна есть конкурент
Защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит назвал лучшего танцора в составе команды.
23.07.2020 12:15
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Бюджет «Химок» в следующем сезоне сократят на 20 процентов
Подмосковный клуб все равно ставит цель выиграть Единую лигу ВТБ.
22.07.2020 21:28
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Миннесота» выставлена на продажу, ее может купить Гарнетт
Кевин Гарнетт, долгое время выступавший за этот клуб НБА, вместе с группой инвесторов не против приобрести команду.
22.07.2020 08:35
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Кулагин покинул «Локомотив-Кубань»
Защитник Дмитрий Кулагин уходит из «Локомотива-Кубани». Клуб принял решение не продлевать соглашение с игроком.
22.07.2020 06:15
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Американский форвард Мики вернулся из «Реала» в «Химки»
Экс-игрок «Бостона» и «Майами» ранее выступал за подмосковную команду в сезоне-2018/19.
21.07.2020 19:33
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Выборы президента РФБ пройдут 20 августа
Решения будут приниматься путем проведения заочного голосования.
21.07.2020 15:24
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Брайант посмертно награжден премией «Эмми»
Разбившийся на своем вертолете с семьей прославленный форвард «Лейкерс» Кобе Брайант удостоен престижной премии.
20.07.2020 09:33
Баскетбол
автор: Кирилл Трофименко
Карточка Леброна Джеймса продана за рекордную сумму
На аукционе фото с изображением знаменитого игрока, ныне выступающего за «Лейкерс», продали почти за два миллиона долларов.
20.07.2020 09:13
Баскетбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика