Женская сборная России начала тренировки в Новогорске

Как сообщает пресс-служба РФБ, в Новогорске состоялась первая тренировка женской национальной сборной России. Занятие прошло в облегченном режиме, а принять в нем участие смогли только десять баскетболисток.

Также отмечается, что команда заехала на карантин во вторник вечером, а вчера утром прошла обязательное тестирование на COVID-19. Сегодня после получения отрицательных результатов части игроков и тренеров было разрешено перемещение по территории УТЦ «Новогорск» и участие в тренировках.

«Здорово, что нам удалось организовать этот сбор в Новогорске. И мы очень благодарны Министерству спорта Российской Федерации за такую возможность. Пандемия на несколько месяцев лишила нас баскетбола, но сейчас, наконец, у национальной женской сборной появилась возможность вернуться на площадку и продуктивно поработать, заложить фундамент на следующий сезон», - прокомментировал возвращение к тренировкам президент РФБ Андрей Кириленко.