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24 июля 20:11
автор: Виктор Шарафудинов

Тренер баскетбольной команды из Ярославля сломал нос арбитру

Инцидент произошел во время матча любительской лиги «Золотое кольцо».

Главный тренер ярославского «Буревестника» Михаил Терехов сломал нос арбитру во время матча любительских команд.

Портал «ЯРНовости» сообщает, что 33-летний Терехов в матче любительской лиги «Золотое кольцо» играл за сборную ЯрГУ против команды «Слоны» и повздорил с судьей Вадимом Павловым. Михаил нанес прямой удар головой и сломал арбитру нос.

По регламенту, в чемпионате Ярославкой области может выступать любой баскетболист с местной пропиской, чем и воспользовался Терехов, заявившись за сборную Ярославского государственного университета. Тренирует команду его помощник по «Буревестнику» Алексей Нуждин.

Сборная ЯрГУ победила «Слонов» 75:72.

«Буревестник» выступает в Суперлиге-1, втором дивизионе российского баскетбола.

источник: ЯРНовости
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Тренер баскетбольной команды из Ярославля сломал нос арбитру
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