Тренер баскетбольной команды из Ярославля сломал нос арбитру

Главный тренер ярославского «Буревестника» Михаил Терехов сломал нос арбитру во время матча любительских команд.

Портал «ЯРНовости» сообщает, что 33-летний Терехов в матче любительской лиги «Золотое кольцо» играл за сборную ЯрГУ против команды «Слоны» и повздорил с судьей Вадимом Павловым. Михаил нанес прямой удар головой и сломал арбитру нос.

По регламенту, в чемпионате Ярославкой области может выступать любой баскетболист с местной пропиской, чем и воспользовался Терехов, заявившись за сборную Ярославского государственного университета. Тренирует команду его помощник по «Буревестнику» Алексей Нуждин.

Сборная ЯрГУ победила «Слонов» 75:72.

«Буревестник» выступает в Суперлиге-1, втором дивизионе российского баскетбола.