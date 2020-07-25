Состоялись очередные контрольные матчи в НБА

В очередном контрольном матче, который состоялся вечером 24 июля, «Торонто» победил «Хьюстон» 94:83.

Кроме того,«Филадельфия» была сильнее «Мемфиса» 90:83, а «Бостон» уступил «Оклахоме» 84:98.

Сезон в НБА приостановлен из-за вспышки пандемии коронавируса. Он возобновится 30 июля.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.