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25 июля 07:34
автор: Кирилл Трофименко

Состоялись очередные контрольные матчи в НБА

Накануне вечером в Национальной баскетбольной ассоциации прошли три контрольных матча после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

В очередном контрольном матче, который состоялся вечером 24 июля, «Торонто» победил «Хьюстон» 94:83.

Кроме того,«Филадельфия» была сильнее «Мемфиса» 90:83, а «Бостон» уступил «Оклахоме» 84:98.

Сезон в НБА приостановлен из-за вспышки пандемии коронавируса. Он возобновится 30 июля.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.

источник: Национальная Баскетбольная Ассоциация (НБА)
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