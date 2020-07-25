В УНИКС перешел американский защитник Уолтерс из тель-авивского «Маккаби»

Казанский УНИКС на официальном сайте объявил о заключении однолетнего контракта с 29-летним американским защитником Нэйтом Уолтерсом.

В минувшем сезоне Уолтерс играл за «Маккаби» из Тель-Авива. В чемпионате Израиля Нэйт набирал в среднем по 7,7 очков, делал по 1,5 подбора и 3 результативные передачи.

В регулярном чемпионате Евролиги 2019/20 средняя статистика американца выглядит следующим образом: 7,5 очков, 1,8 подбора, 2,7 результативные передачи.

В сезоне-2017/18 Уолтерс выступал за «Жальгирис» и помог литовскому клубу выйти в плей-офф Евролиги.

В чемпионате НБА уроженец Миннесоты в прошлом провел 84 встречи: за «Милуоки», «Новый Орлеан» и «Юту».