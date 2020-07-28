Президент «Автодора» раскритиковал главу РФБ Кириленко: В баскетболе полномасштабный кризис

Президент саратовского «Автодора» Владимир Родионов раскритиковал главу Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко.

Ранее Кириленко в интервью для «Вечерней Москвы» заявил, что в сильнейшем составе мужская сборная России входит в четверку лучших команд Европы.

«Как неравнодушный к проблемам отечественного баскетбола человек, я посчитал необходимым публично отреагировать на громкое заявление президента РФБ, – цитирует слова Родионова пресс-служба «Автодора». – Признаюсь, сильно резанули слух слова из интервью Андрея Кириленко о том, что если обходиться без травм игроков и выступать в полном составе, то наша мужская национальная команда входит в четверку лучших сборных Европы. Вы серьезно?! Не понимаю, к чему вводить общественность в заблуждение?

У россиян нет ни одного представителя в НБА. Из 146 миллионов не можем наскрести 12 достойных баскетболистов в сборную, при этом уезжают играть и тренировать за границу лишь единицы. О какой же четверке в Европе может идти речь?! Согласен с президентом РФБ только в том, что у нас возрастная команда и летом следующего года у нынешнего поколения игроков будет последний шанс попасть на Олимпиаду. Но вероятность этого, откровенно говоря, минимальна.

Это не пессимизм, а объективный взгляд на вещи в российском мужском баскетболе. Последние десять лет на уровне основной и резервных сборных у нас отсутствуют системные успехи.