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29 июля 14:09
автор: Виктор Шарафудинов

Чарльз Баркли: Кого-нибудь из игроков НБА точно арестуют в Орландо

Сезон в Национальной баскетбольной ассоциации возобновится завтра 30 июля.

Один из лучших игроков в истории НБА Чарльз Баркли считает, что после рестарта сезона кто-нибудь из игроков обязательно нарушит карантинные правила и будет арестован.

«Кого-нибудь из баскетболистов арестуют, – цитирует слова Баркли Fadeaway World. – Вероятно, спустя месяц какой-нибудь дурак попытается провести кого-то внутрь. А служба безопасности настолько строгая, что протащить кого-то не получится. И кого-нибудь точно арестуют.

Гарантирую, что это не будет игрок из сильной команды. Это будет кто-то из слабой команды, у которой нет шансов на титул. Не думаю, что это будет кто-то из «Милуоки Бакс», «Лос-Анджелес Лейкерс» или «Лос-Анджелес Клипперс».

Сезон в НБА возобновится 30 июля с участием 22 команд в развлекательном комплексе Disney World в Орландо, штат Флорида. Старт плей-офф запланирован на 17 августа.

источник: Fadeaway World
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Чарльз Баркли: Кого-нибудь из игроков НБА точно арестуют в Орландо
Сезон в Национальной баскетбольной ассоциации возобновится завтра 30 июля.
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