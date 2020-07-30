Римас Куртинайтис: Монро один из немногих в Евролиге, кто умеет играть спиной

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал трансфер центрового «Баварии» Грега Монро.

Ранее стало известно, что американский баскетболист подписал однолетний контракт.

«Монро – опытный игрок, который много лет провел в НБА. Это один из немногих центровых в Евролиге, кто умеет играть спиной. Нам было нужно именно такое разнообразие в игре.

Есть центровые, которые играют пик-н-ролл, есть те, кто играет спиной под щитом. Грег очень хорош в игре на подборе, собирая в среднем по семь-восемь мячей за игру. Думаю, мы собрали очень сильную переднюю линию», – сказал специалист клубной пресс-службе.