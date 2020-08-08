Итудис – после заражения коронавирусом: Я вернусь еще сильнее

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис подтвердил заявление пресс-службы о проваленном тесте на коронавирус.

«Спасибо всем за поддержку. У менял легкая форма болезни. Благодаря помощи врачей и поддержке своей семьи я вернусь еще сильнее.

Прошу вас не забывать о защите своего здоровья!» – написал специалист в соцсети.

Напомним, Итудис работает в ЦСКА с 2014 года. Под его руководством команда дважды выиграла Евролигу (в сезонах 2015/16 и 2018/19), а также пять раз чемпионат России.