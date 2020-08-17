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17 августа 23:27
автор: Виктор Шарафудинов

«Денвер» в овертайме обыграл «Юту» в стартовом матче плей-офф НБА

Баскетболисты сильнейшей лиги мира доигрывают сезон в Орландо.

В Национальной баскетбольной ассоциации стартовал первый раунд плей-офф. В стартовом матче «Денвер» по итогам овертайма обыграл «Юту» со счетом 135:125 (31:25, 28:27, 19:31, 37:32, 20:10).

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Юты» Донован Митчелл, набрав 57 очков. У «Денвера» 36 очков в активе Джамала Мюррея, а центровой Никола Йокич сделал дабл-дабл: 29 очков и 10 подборов.

Второй матч серии состоится 19 августа.

По итогам регулярного чемпионата «Денвер» занял третье место в Западной конференции, а «Юта» – шестое.

источник: «Советский спорт»
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«Денвер» в овертайме обыграл «Юту» в стартовом матче плей-офф НБА
Баскетболисты сильнейшей лиги мира доигрывают сезон в Орландо.
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