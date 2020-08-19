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19 августа 11:50
автор: Юрий Нечаев

Шенгелия объяснил, почему принял решение перейти в ЦСКА

Московский клуб является одним из главных фаворитов Евролиги.

Новобранец ЦСКА Торнике Шенгелия объяснил свое решение перейти в московский клуб.

«Думаю, что я достиг всего со своей предыдущей командой. Пришло время поменять что-то в своей карьере. Рад, что перешел в состав действующего чемпиона Евролиги, в стан одной из лучших команд Европы. В команде очень сильный состав, мы обязаны бороться за «Финал четырех» Евролиги, а дальше посмотрим, как все сложится», — сказал Шенгелия в эфире CSKAbasketshow.

Напомним, ранее тяжелый форвард выступал в НБА за «Чикаго Буллз» и «Бруклин Нетс», а в 2014-м году стал игроком «Басконии».

В минувшем сезоне 28-летний Шенгелия помог своей команде выиграть чемпионат Испании, а также принял участие в 20 матчах регулярного чемпионата Евролиги, в среднем набирая 11,4 очка, собирая 4,3 подбора и совершая 1,6 передачи.

9 июля баскетболист подписал трехлетний контракт с ЦСКА.

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Шенгелия объяснил, почему принял решение перейти в ЦСКА
Московский клуб является одним из главных фаворитов Евролиги.
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