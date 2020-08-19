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19 августа 23:25
автор: Виктор Шарафудинов

Действующий чемпион НБА «Торонто» выиграл второй матч в серии против «Бруклина»

Третья игра состоится 21 августа.

В первом раунде плей-офф НБА «Торонто» во втором матче обыграл «Бруклин» с результатом 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19).

Самым результативным игроком встречи стал защитник канадского клуба Фред Вавлин, оформивший дабл-дабл (24 очка и 10 результативных передач). Вдобавок 24 очками отметился другой игрок «Рэпторс» Норман Пауэлл.

В составе «Бруклина» 21 очко набрал Гарретт Темпл. Дабл-даблы сделали Карис Леверт (16 очков и 11 передач), Джарретт Аллен (14 очков и 15 подборов) и Джо Харрис (14 очков и 15 подборов).

«Торонто» ведет в серии 2-0. Третий матч состоится 21 августа.

источник: «Советский спорт»
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Действующий чемпион НБА «Торонто» выиграл второй матч в серии против «Бруклина»
Третья игра состоится 21 августа.
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