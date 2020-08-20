ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 августа 15:10
автор: Юрий Нечаев

Андрей Кириленко: Проблем в нашем баскетболе много, но РФБ работает, шаг за шагом

В четверг состоялись выборы главы РФБ.

Андрей Кириленко, переизбранный на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ), заявил, что проблем много, но возглавляемая им организация продолжит планомерно их решать.

«Благодарю регионы за поддержку. Важно, что большинство верит в путь, который мы избрали. Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Я рад, что к нам приходят люди с контрактами.

Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом», - рассказал чиновник ТАСС.

Напомним, баскетболист возглавляет РФБ с августа 2015 года. В четверг он был переизбран на новый срок.

Единственным соперником Кириленко на выборах был Эдуард Сандлер, набравший в итоге 16 голосов.

За бывшего игрока ЦСКА, «Юты» и сборной России проголосовали 104 делегата отчетно-выборной конференции.

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Новая эксклюзивная серия спортивных автомобилей 007 Edition в рамках выхода 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»Новый автомобиль KIA Sorento поступит в продажу в России в конце 2020 годаПродажи автомобилей Volkswagen в России по итогам июля выросли почти на 30%Красотка, которая развела Пелагею с ТелегинымТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ
Андрей Кириленко: Проблем в нашем баскетболе много, но РФБ работает, шаг за шагом
В четверг состоялись выборы главы РФБ.
20.08.2020 15:10
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Кириленко переизбран на пост президента РФБ
Кириленко переизбран на пост президента РФБ
Выборы прошли в четверг.
20.08.2020 14:38
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
«Юта» сравняла счет в серии против «Денвера»
В НБА продолжается первый раунд плей-офф.
20.08.2020 01:43
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Действующий чемпион НБА «Торонто» выиграл второй матч в серии против «Бруклина»
Третья игра состоится 21 августа.
19.08.2020 23:25
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Михаил Кулагин перешел в «Енисей»
Контракт рассчитан на один сезон.
19.08.2020 14:12
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
Шенгелия объяснил, почему принял решение перейти в ЦСКА
Московский клуб является одним из главных фаворитов Евролиги.
19.08.2020 11:50
Баскетбол
автор: Юрий Нечаев
«Денвер» в овертайме обыграл «Юту» в стартовом матче плей-офф НБА
Баскетболисты сильнейшей лиги мира доигрывают сезон в Орландо.
17.08.2020 23:27
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший президент «Панатинаикоса» Пападопулос назначен спортивным директором «Зенита»
Афинский клуб шесть раз выигрывал Евролигу.
17.08.2020 20:13
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Итудис – после заражения коронавирусом: Я вернусь еще сильнее
Ранее сообщалось, что специалист пройдет лечение в Греции.
08.08.2020 08:46
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Итудис сдал положительный тест на коронавирус
Он работает в российском клубе с 2014 года.
08.08.2020 07:58
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика