Андрей Кириленко: Проблем в нашем баскетболе много, но РФБ работает, шаг за шагом

Андрей Кириленко, переизбранный на пост президента Российской федерации баскетбола (РФБ), заявил, что проблем много, но возглавляемая им организация продолжит планомерно их решать.

«Благодарю регионы за поддержку. Важно, что большинство верит в путь, который мы избрали. Очевидно, что остается куча проблем и сиюминутного решения нет. Начинает появляться интерес у больших компаний к РФБ и тому, что мы делаем. Я рад, что к нам приходят люди с контрактами.

Сомневаюсь, что в ближайшие 10-20 лет будут драматические изменения в нашем баскетболе, но мы работаем, шаг за шагом», - рассказал чиновник ТАСС.

Напомним, баскетболист возглавляет РФБ с августа 2015 года. В четверг он был переизбран на новый срок.

Единственным соперником Кириленко на выборах был Эдуард Сандлер, набравший в итоге 16 голосов.