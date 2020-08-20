Димитрис Итудис: Я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис выздоровел после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Я полностью здоров и готов вернуться к обычной жизни. Многие болельщики ЦСКА поддерживали меня и я благодарен за это. Большое спасибо всем медикам и людям, занимавшимся моей реабилитацией в Афинах. Я по-настоящему скучаю по команде, по баскетбольной работе и с нетерпением жду возвращения», - сказал Итудис.

Напомним, о заболевании греческого специалиста стало известно 7 августа.

Итудис возглавил ЦСКА в 2014 году. Под его руководством команда дважды выиграла Евролигу (в сезонах 2015/16 и 2018/19), а также пять раз чемпионат России.