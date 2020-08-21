Чемпион НБА «Торонто» в третий раз обыграл «Бруклин» в первом раунде плей-офф

В первом раунде плей-офф НБА третий матч «Бруклина» и «Торонто» завершился со счетом 92:117 (17:24, 25:33, 26:27, 24:33). «Рэпторс» ведут в серии 3-0.

Камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам набрал 26 очков. Его товарищи по команде Серж Ибака и Кайл Лоури сделали дабл-даблы. У Ибаки 20 очков и 13 подборов, а у Лоури – 11 очков и 10 подборов.

У «Бруклина» 23 очка в активе атакующего защитника Тайлера Джонсона.

Четвертый матч серии до четырех побед состоится 23 августа.