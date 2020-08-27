В НБА отложили все матчи плей-офф, которые должны были состояться 26 августа

НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа, после того, как игроки «Милуоки Бакс» бойкотировали пятую встречи серии первого раунда против «Орландо Мэджик».

«НБА отложила все сегодняшние матчи плей-офф», — написал в своем «твиттере» журналист The Athletic Шэмс Чарания.

Причина протестов – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

29-летний Блейк в тяжелом состоянии был доставлен больницу. Власти Висконсина начали расследование.

Помимо матча «Милуоки» – «Орландо» 26 августа должны были состояться встречи «Хьюстон» – «Оклахома-Сити» и «Лейкерс» – «Портленд».