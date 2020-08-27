Дональд Трамп – о протестах в НБА: Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны

– Они стали похожи на политическую организацию, и это нехорошо. Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны. Я мало что знаю о протесте в НБА. Знаю, что их рейтинги были очень плохими, потому что, честно говоря, считаю, что люди немного устали от НБА, – приводит слова Трампа Eurohoops.

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа. Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.