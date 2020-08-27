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27 августа 23:41

Дональд Трамп – о протестах в НБА: Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны

Президент США Дональд Трамп поделился мнением о бойкоте игроков клубов НБА.

Они стали похожи на политическую организацию, и это нехорошо. Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны. Я мало что знаю о протесте в НБА. Знаю, что их рейтинги были очень плохими, потому что, честно говоря, считаю, что люди немного устали от НБА, приводит слова Трампа Eurohoops.

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа. Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

источник: Eurohoops.net
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