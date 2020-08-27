Официально: Игры плей-офф НБА 27 августа тоже не состоятся

Национальная баскетбольная ассоциация официальна перенесла все матчи плей-офф, которые были запланированы на 27 августа.

Официальный сайт НБА сообщают, что сегодня не будут сыграны встречи первого раунда «Юта» – «Денвер», «Даллас» – «Лос-Анджелес Клиппес» и матч второго раунда «Торонто» – «Бостон».

Напомним, что розыгрыш плей-офф был приостановлен вчера 26 августа, когда не состоялись игры «Милуоки» – «Орландо», «Хьюстон» – «Оклахома-Сити» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд».

Баскетболисты отказались играть в знак протеста против действий полицейских Висконсина, которые тяжело ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

«Сегодняшние игры плей-офф НБА не состоятся. Надеемся, что матчи будут перенесены на пятницу или субботу. Сегодня пройдет онлайн-совещание с целью сформировать дальнейшие шаги», – заявил исполнительный вице-президент НБА Майк Басс.