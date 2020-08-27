ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
27 августа 23:44
автор: Виктор Шарафудинов

Официально: Игры плей-офф НБА 27 августа тоже не состоятся

Отложенные матчи надеются перенести либо на субботу, либо на воскресенье.

Национальная баскетбольная ассоциация официальна перенесла все матчи плей-офф, которые были запланированы на 27 августа.

Официальный сайт НБА сообщают, что сегодня не будут сыграны встречи первого раунда «Юта» – «Денвер», «Даллас» – «Лос-Анджелес Клиппес» и матч второго раунда «Торонто» – «Бостон».

Напомним, что розыгрыш плей-офф был приостановлен вчера 26 августа, когда не состоялись игры «Милуоки» – «Орландо», «Хьюстон» – «Оклахома-Сити» и «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Портленд».

Баскетболисты отказались играть в знак протеста против действий полицейских Висконсина, которые тяжело ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

«Сегодняшние игры плей-офф НБА не состоятся. Надеемся, что матчи будут перенесены на пятницу или субботу. Сегодня пройдет онлайн-совещание с целью сформировать дальнейшие шаги», – заявил исполнительный вице-президент НБА Майк Басс.

источник: NBA
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Луценко не сможет поехать в сборную РоссииЧерчесов рассказал о критериях приглашения игроков в сборную РоссииFacebook планирует запуск новостной службы в Великобритании, Индии и БразилииТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаОна сводит с ума: жена экс-вратаря "Спартака" невероятно красива
Официально: Игры плей-офф НБА 27 августа тоже не состоятся
Отложенные матчи надеются перенести либо на субботу, либо на воскресенье.
27.08.2020 23:44
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Дональд Трамп – о протестах в НБА: Не думаю, что это хорошо для спорта или для страны
Президент США Дональд Трамп поделился мнением о бойкоте игроков клубов НБА.
27.08.2020 23:41
Баскетбол
В НБА приняли решение возобновить плей-офф
Баскетболисты клубов НБА приняли решение продолжить матчи плей-офф.
27.08.2020 19:26
Баскетбол
В НБА отложили все матчи плей-офф, которые должны были состояться 26 августа
Баскетболисты присоединились к новой волне протестов против полицейского произвола.
27.08.2020 00:43
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Милуоки» бойкотирует пятый матч серии против «Орландо» из-за полицейского насилия в Висконсине
Игра должна была начаться в 23:00 по московскому времени.
27.08.2020 00:08
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Клайберн вернулся в строй спустя десять месяцев
В среду ЦСКА проводит первый контрольный матч межсезонья против столичной «Руны».
26.08.2020 18:53
Баскетбол
«Клипперс» разгромил «Даллас» в пятом матче и сократил отставание в серии
Пятый матч четвертьфинальной серии плей-офф Западной конференции НБА «Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс» завершился со счетом 154:111 (41:22, 35:30, 35:34, 43:25).
26.08.2020 08:15
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
«Лейкерс» уверенно победил «Портленд» и упрочил свое преимущество в серии
Дабл-дабл Леброна Джеймса помог команде одержать третью победу в серии.
25.08.2020 07:36
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
«Оклахома-Сити» обыграл «Хьюстон» и сравнял счет в серии
Дабл-дабл Джеймса Хардена «Рокетс» не помог.
25.08.2020 01:53
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
Форвард «Милуоки» Адетокунбо установил рекорд плей-офф НБА
Яннис в серии против «Орландо» демонстрирует уникальную результативность.
25.08.2020 00:33
Баскетбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика