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28 августа 23:09
автор: Виктор Шарафудинов

Плей-офф НБА возобновят 29 августа

Баскетболисты позавчера объявили бойкот в знак протеста против расизма и полицейского произвола.

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал официальное заявление комиссионера НБА Адама Силвера и исполнительного директора профсоюза игроков Мишель Робертс.

После совещания с баскетболистами было принято решение, что розыгрыш плей-офф НБА будет возобновлен в субботу 29 августа.

Турнир был приостановлен 26 августа в знак протеста против расизма. Поводом стал инцидент, произошедший 23 августа в городе Кеноша в штате Висконсин, где полицейские тяжело ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

Началось все с того, баскетболисты команды из Висконсина «Милуоки Бакс» отказались выходить на пятый матч серии первого раунда против «Орландо».

Новое расписание пока не утверждено.

источник: NBA
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