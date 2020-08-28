Плей-офф НБА возобновят 29 августа

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал официальное заявление комиссионера НБА Адама Силвера и исполнительного директора профсоюза игроков Мишель Робертс.

После совещания с баскетболистами было принято решение, что розыгрыш плей-офф НБА будет возобновлен в субботу 29 августа.

Турнир был приостановлен 26 августа в знак протеста против расизма. Поводом стал инцидент, произошедший 23 августа в городе Кеноша в штате Висконсин, где полицейские тяжело ранили афроамериканца Джейкоба Блейка.

Началось все с того, баскетболисты команды из Висконсина «Милуоки Бакс» отказались выходить на пятый матч серии первого раунда против «Орландо».

Новое расписание пока не утверждено.