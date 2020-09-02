Матчи Единой лиги ВТБ будут проводить со зрителями

Генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин в эфире телеканала «Матч ТВ» рассказала о подготовке к сезону-2019/20.

«Если границы не откроются, то мы будем проводить внутренний чемпионат, играть российскими клубами, – сообщила Корстин. – Иностранные клубы, такие как «Зелена Гура» и «Калев», будут играть между собой. «Цмоки-Минск», если сможет, будет приезжать в Россию. «Астана» – это вообще отдельный вопрос. Мы каждый день смотрим, как в Казахстане меняется ситуация. Например, буквально на днях в стране разрешили футбол. Мы ждем, что разрешат проводить и баскетбольные матчи. Вообще, надеемся, что все границы откроют и сможем начать чемпионат в штатном режиме.

Чемпионат начнется с болельщиками на трибунах, вопрос в проценте посещаемости. Все зависит от региона: минимально это 10% от заполняемости арены, максимально – 50%. Но все может измениться в ближайшее время. Я надеюсь, это изменится к лучшему».

Сезон-2019/20 в Единой лиге ВТБ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса без объявления чемпиона.