Торнике Шенгелия – о критике за переход в ЦСКА: Думаю, что со временем все встанет на свои места

– Во-первых, я уже успокоился и давно объяснил все грузинским болельщикам, во-вторых, я не акцентировал внимание на негативные комментарии в СМИ, так как для меня очень важно, что моя семья, люди, которые меня любят и знают, оказали большую поддержу. Думаю, что со временем все встанет на свои места, – цитирует Шенгелию News.ru.

Напомним, что 9 июля 28-летний форвард подписал с ЦСКА трехлетнее соглашение. В минувшем сезоне Шенгелия выступал за «Басконию» – он помог своей команде выиграть чемпионат Испании. В среднем за игру он набирал 11,4 очка, собирал 4,3 подбора и совершал 1,6 передачи.