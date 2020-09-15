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15 сентября 16:59
автор: Виктор Шарафудинов

Андрей Ватутин: Зарплатная ведомость ЦСКА не выросла после прихода Шенгелии и Милутинова

23 сентября армейцы стартуют в Единой лиги ВТБ выездным матчем против «Астаны».

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что зарплатная ведомость московского клуба не выросла после переходов грузинского форварда Торнике Шенгелии и сербского центрового Николы Милутинова.

«Наша зарплатная ведомость ни на сколько не выросла в связи с приходом Шенгелии и Милутинова, потому что нас покинул ряд игроков, – рассказал Ватутин в интервью «РИА Новости». – Всем известно, что сейчас ни о каком финансовом росте говорить не приходится, потому что у нас сокращение бюджета. И если мы в чем-то выросли, то не в деньгах, а в росте команды. К нам пришли высокорослые ребята».

28-летний Шенгелия заключил трехлетний контракт с ЦСКА 9 июля. Ранее грузин шесть лет выступал в Испании за «Басконию».

25-летний Милутинов перешел в ЦСКА в июне из греческого «Олимпиакоса», за который серб выступал с 2015 года.

источник: «РИА Новости»
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