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16 сентября 17:32
автор: Юрий Нечаев

Никита Курбанов: У ЦСКА есть все для того, чтобы показать максимальный результат

Красно-синие продолжают подготовку к новому сезону.

Капитан ЦСКА Никита Курбанов считает, что у команды есть все необходимое для того, чтобы добиться максимальных результатов в новом сезоне.

«У нас очень приличный боевой состав, хорошие ребята, есть все для того, чтобы показать максимальный результат. Остается дело за нами, как все это воплотим в нынешнем сезоне. Давайте вспомним 2012 год, когда у нас были Андрей Кириленко, Рамунас Шишкаускас, Виктор Хряпа. И это все закончилось мы знаем чем (в Финале четырех Евролиги ЦСКА уступил «Олимпиакосу» со счетом 61:62). Так что не понимаю, когда говорят, что мы в этом году собрали супер-пупер команду», - цитирует Курбанова News.ru.

Напомним, состав ЦСКА в это межсезонье пополнили двое новичков: грузинский форвард Торнике Шенгелия и центровой из Сербии Никола Милутинов.

Сезон Единой Лиги ВТБ стартует 20 сентября, а в первом матче Евролиги ЦСКА сыграет в гостях против «Барселоны» 1 октября.

источник: News.ru
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Никита Курбанов: У ЦСКА есть все для того, чтобы показать максимальный результат
Красно-синие продолжают подготовку к новому сезону.
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