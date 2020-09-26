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26 сентября 22:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Зенит» одержал третью победу на старте сезона Единой лиги ВТБ, обыграв дома «Калев»

Остин Холлинс набрал 27 очков.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» – «Калев» завершился со счетом 91:83 (21:23, 25:18, 18:22, 27:20).

Самым результативным игроком матча атакующий защитник петербургского клуба Остин Холлинс, набравший 27 очков. В составе команды из Таллина 24 очков на счету Маркуса Кина.

«Зенит» в трех стартовых матчах чемпионата одержал три победы.

Для «Калева» игра в Санкт-Петербурге стала первой в нынешнем сезоне.

4 октября «Зенит» примет «Цмоки-Минск». «Калев» 5 октября сыграет дома с «Химками».

источник: «Советский спорт»
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«Зенит» одержал третью победу на старте сезона Единой лиги ВТБ, обыграв дома «Калев»
Остин Холлинс набрал 27 очков.
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