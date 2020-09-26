«Зенит» одержал третью победу на старте сезона Единой лиги ВТБ, обыграв дома «Калев»

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Зенит» – «Калев» завершился со счетом 91:83 (21:23, 25:18, 18:22, 27:20).
Самым результативным игроком матча атакующий защитник петербургского клуба Остин Холлинс, набравший 27 очков. В составе команды из Таллина 24 очков на счету Маркуса Кина.
«Зенит» в трех стартовых матчах чемпионата одержал три победы.
Для «Калева» игра в Санкт-Петербурге стала первой в нынешнем сезоне.
4 октября «Зенит» примет «Цмоки-Минск». «Калев» 5 октября сыграет дома с «Химками».