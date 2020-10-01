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01 октября 17:08
автор: Виктор Шарафудинов

Павел Астахов: Шансы Шведа сыграть за «Химки» против «Панатинаикоса» 50 на 50

Стартовый матч подмосковной команды в Евролиге состоится завтра 2 октября.

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов дал комментарий накануне домашнего матча клуба против афинского «Панатинаикоса» в первом туре регулярного чемпионата Евролиги.

«Алексей Швед индивидуально тренируется уже продолжительный период, – цитируют Астахова «Известия». – Возможно, в четверг он подключится к общей группе. Все зависит от его самочувствия, насколько его беспокоит микронадрыв. Так что шансы на его участие в игре с «Панатинаикосом» примерно 50 на 50.

Мы давно не играли в Евролиге и соскучились по большому европейскому баскетболу. При всех наших сложностях и проблемах постараемся показать максимум, порадовать наших болельщиков и, надеюсь, сами получим удовольствие от процесса. Важно начать евросезон с домашнего успеха».

Матч «Химки» – «Панатинаикос» состоится 2 октября и начнется в 20:00 по московскому времени.

источник: «Известия»
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Павел Астахов: Шансы Шведа сыграть за «Химки» против «Панатинаикоса» 50 на 50
Стартовый матч подмосковной команды в Евролиге состоится завтра 2 октября.
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