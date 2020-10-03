Римас Куртинайтис: В концовке игры с «Панатинаикосом» приняли ряд неверных решений

- Мы играли неплохо на протяжении 38 минут, однако в концовке приняли ряд неверных решений, что не позволило одержать победу. Мы проиграли, но в этом поражении я увидел много положительных моментов. В то же время мы были недостаточно хороши под своим щитом, позволив сопернику взять 19 подборов в нападении, - цитирует Куртинайтиса пресс-служба подмосковной команды.

Добавим, что во втором туре «Химки» на своей площадке сыграют с «Жальгирисом», а «Панатинаикос» дома встретится с «Олимпиакосом».